Brand in woning Haagse Robertaland: vrouw ademt rook in

Alle maatrege­len ten spijt, Haagse afvalberg op straat nog steeds niet weg: ‘Het loopt de spuigaten uit’

26 februari De Haagse wethouder Hilbert Bredemeijer beloofde vorig jaar keihard op te treden tegen afvalhufters in de stad. Maar acht maanden verder is er nog weinig veranderd aan het straatbeeld in sommige Haagse wijken. Het regent klachten op sociale media over bergen met vuilniszakken op straat en zwerfafval. ,,Het loopt hier de spuigaten uit.’’