Brand in woning Melis Stokelaan: één persoon uit woning gehaald

Vervoer­ders in financiële problemen, maar bij HTM blijft het opvallend stil: ‘We zijn wel in gesprek over compensa­tie’

Terwijl het bij andere vervoerders, zoals de Rotterdamse RET en NS, helemaal misgaat omdat het aantal reizigers nog steeds niet op het niveau van voor corona ligt en de subsidie van de overheid minder wordt, lijkt de Haagse HTM nauwelijks financiële en personele problemen te hebben. Of is dat slechts schijn? ,,We zijn in gesprek over compensatie.’’