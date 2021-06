Brand in woning Mijdrechtstraat: huisdieren gered

column Mannen hebben niets te beslissen over vrouwen en hun lichaam

12 juni Achter iedere man die zegt dat hij thuis de broek aan heeft, staat een vrouw die gezegd heeft welke broek hij moest aandoen. Zie hier in één zin de verhouding tussen de seksen sinds het begin van ons bestaan: de vrouw heeft de broek aan. Dat vindt zij, is mijn ervaring, niet erg, zolang er maar papiergeld in zit. ’t Is een triest feit dat ik daar nu pas, met het klimmen der jaren, achter kom.