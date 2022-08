Brand in woning Noordeinde

Handjes Gezocht In deze supermarkt kunnen gepensio­neer­den terecht voor een bijbaantje: ‘Wel met kratten kunnen sjouwen’

Personeel is bijna niet te vinden, daarom zoekt supermarkteigenaar Sabine Zondag het in een doelgroep met de meeste vrije tijd. Voor haar bezorgservice is ze op zoek naar gepensioneerden. De 67-plussers moeten wel ‘fit en vitaal’ zijn.

11 augustus