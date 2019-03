Brand in woonboerderij: ‘Er was geknetter en rook en ik wist meteen: dit is foute boel’

Terwijl het water uit de spotjes in het plafond druipt en er aan een indringende brandlucht niet te ontkomen valt, loopt Cees Grootscholten (67) kalm bellend rond. Maandagavond brak er brand uit in het dak van het huis van de hortensiakweker. Het vuur in de rieten kap van de woning liet zich niet blussen, woedde voort en zorgde er uiteindelijk voor dat een groot deel van de woning als verloren moet worden beschouwd.



,,Vanaf hier zie je er niks van”, zegt Grootscholten met een knipoog vanuit zijn achtertuin aan het Ter Leedepad. Inderdaad, maar enkele stappen verder is duidelijk de verwoesting te zien. Het dak is grotendeels verdwenen en zelfs de muren en kozijnen van de eerste verdieping liggen buiten op de grond. Drie hondjes blaffen onrustig op het terras en katten - ‘een stuk of wat’ - lopen onwennig rond.