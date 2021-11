Brand in wooncomplex voor ouderen in Wassenaar

De hulpdiensten kregen even na 05.00 uur een melding van een brand in Wassenaar. Er bleek brand te zijn uitgebroken in de keuken van het gebouw. De brandweerlieden hadden het vuur snel onder controle. De bewoners werden tijdelijk in een gemeenschappelijke ruimte opgevangen. Een aantal van hen is door het ambulancepersoneel nagekeken. Nadat de woningen waren geventileerd mochten de bewoners weer naar binnen toe.