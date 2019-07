Brand op Internationale School, veel rook vrij

Wassenaar­se agent Gert brengt ouders naar dochter, die in Arnhem op intensive care ligt

20:32 Een agent van politiebureau Wassenaar heeft gisteravond de ouders van een vrouw die in kritieke toestand in een ziekenhuis in Arnhem lag, met loeiende sirenes haar toe gebracht. De vrouw heeft geen rijbewijs en de man was zo van slag, dat zelf rijden geen goed idee leek.