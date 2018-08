Brand op woonboot aan Viaductweg

Henk Bres opnieuw op zijspoor gezet door PVV-lei­ding bij opvolging Dille

17:27 De met 1802 voorkeursstemmen gekozen Henk Bres is door de PVV opnieuw op het zijspoor gezet. De populaire Hagenaar zei vanochtend tegen het AD dat hij ervoor in is om het overleden raadslid Willie Dille te vervangen in de Haagse gemeenteraad. Maar zijn partij liet kort daarna merken daar absoluut geen trek in te hebben en praatte dat idee tijdens een indringend gesprek in zijn woning kennelijk uit zijn hoofd.