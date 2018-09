Brand slaat door plafond van Grand Café Victoria aan Prins Hendrikplein

Verdachten van inbraak bij Filmclub in De Lier in hoger beroep

9:11 De verdachten van de inbraak in de Filmclub in De Lier, Massoed H. (27) en Ibrahim U. (38), gaan in hoger beroep. De Hagenaars kregen voor de diefstal, die ze in 2016 pleegden, werkstraffen van 120 uur, maar zijn het daar niet mee eens. Voor Peter Vermeer, eigenaar van de Filmclub, is er daarom nog altijd geen einde gekomen aan de zaak die maar voortsleept.