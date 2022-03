Brand verwoest 100 boten in loods op Binckhorst: eigenaren kijken geschokt naar resten van hun sloepen

Update & videoEen enorme brand in een botenstalling aan de Binckhorstlaan in Den Haag zorgt voor stankoverlast in de stad. Getroffen booteigenaren vinden het een ramp voor de familie die hier al meer dan tientallen jaren met de jachtwerf was gevestigd.

De brandweer kreeg rond 2.30 uur melding van een brand in de loodsen achter de Fokker Terminal. Het vuur greep snel om zich heen en al snel stond de het hele pand in brand. De brandweer schaalde op om omliggende panden te beschermen. Onder meer café Capriole, de Haagse Fijnhouthandel en roeivereniging De Laak liggen bij de werf.

Omstreeks 08.45 uur was de brand onder controle. De brandweer is de komende uren nog bezig met nablussen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

Explosies

De uitgebrande loods bevindt zich achter de Fokker Terminal en in het pand waren zo'n honderd boten opgeslagen. In de vlammenzee waren explosies te horen. ,,Dat waren ontploffende gasflessen die in de loods opgeslagen waren", vertelde een woordvoerder van de brandweer. Voor zover bekend was er niemand in de loodsen en zijn er geen gewonden gevallen.

Volledig scherm Het uitgebrande pand van jachtwerf De Haas op de Binckhorst in Den Haag. Zo'n honderd boten gingen in vlammen op. © AD

Omwonenden in Laak, Molenwijk en delen van Rijswijk ontwaakten zaterdagochtend door een luid gezoem van hun telefoon nadat er een lokaal NL Alert was uitgegaan vanwege de rook- en stankoverlast. Het advies was om bij overlast ramen te sluiten en de ventilatie uit te zetten. De brandlucht was tot ver in de omtrek te ruiken.

Levenswerk

De brand verwoestte het meer dan 100 jaar oude bedrijf Jachtwerf De Haas. Bij de aanblik van de rokende puinhopen waarin de resten van hun kruisers, sloepen en jachten liggen, hebben de booteigenaren het over het verdriet van de familie De Haas. Als de huidige eigenaar en zijn gezin bij de afzetlinten lopen, krijgen ze warme omhelzingen. De eigenaar is te geëmotioneerd om iets te zeggen.

Quote Ik had mijn boot de afgelopen maanden kaal geschuurd. Ik was bijna klaar! Raymond Bouman

,,De eigenaren zijn heel sociaal. Om negen uur open, om tien uur gezamenlijk koffie drinken en om half drie nog een keer. Veel ouderen hebben hier hun boot liggen, het was heel gezellig. En nu is alles weg", zegt Hagenaar Raymond Bouman bedrukt. Juist in deze tijd van het jaar was het overdag druk in de opslag, waar boten van oktober tot april liggen. ,,Iedereen was aan het klussen, want in april wil je varen. Ik had een Saga 27 motorboot. Polyester, overnaads. Ik had hem de afgelopen maanden kaal geschuurd en wilde dit weekend gaan verven. Ik was bijna klaar!”

Naast hem staat Marcel de Jong uit Rijswijk die zijn kruiser om de paar jaar uit het water haalt voor onderhoud aan de polyester romp. ,,Net deze winter had ik hem op het droge. Ik had al een nieuw dak besteld, dat is al half af. Die kan ik afbestellen.”

Uitzicht

Op het parkeerdek van het naastgelegen Binck Twins verzamelen zich zaterdagochtend gedupeerden, die vol ongeloof naar de puinhopen kijken. ‘Ik was er gister nog’ en ‘de boot was al lang in de familie’, klinkt het. Ze zijn komen kijken om zich ervan te overtuigen dat echt alles is verbrand. Een echtpaar tuurt in de rokende resten. ,,We hoorden het net. Onze oude polyester sloep lag op een van de zolders. Precies op de plek waar het dak er helemaal af is. Nee, er is niks van over.”

De eigenaren stallen hun boten voor eigen risico. Wel eist de stalling dat de boot verzekerd is. Verschillende booteigenaren geven aan dat ze een verzekering hebben, maar voelen zich onzeker of en hoeveel er uitgekeerd gaat worden. Een booteigenaar bij het afzetlint: ,,Maar dat is maar materieel, de werfeigenaar zag zijn levenswerk in vlammen opgaan.”

Volledig scherm De boten in de loods moeten als verloren worden beschouwd. © District8