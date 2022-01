Brand verwoest plezierjacht aan Goudriaankade; niemand aan boord

Brandweer schaalt op naar ‘zeer grote brand’ in winkelcen­trum Den Haag

In het centrum van Den Haag is vanavond brand uitgebroken. Omdat de brandweer de exacte locatie moest achterhalen en door de ligging van de vermoedelijke locatie aan de Kettingstraat, is er opgeschaald naar ‘zeer grote brand’. Een aantal omliggende woningen is ontruimd. Omstreeks 23.00 leek de brand onder controle.

7:04