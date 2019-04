Brandbrief om Bronovo: ‘HMC maakt historische vergissing’

'Het is nog niet te laat om zo'n fout te voorkomen', schrijft Jaap Spaans namens Schevenings Belang aan de minister. De organisatie vreest dat ambulances langer onderweg zijn dan nu het geval is, omdat Bronovo zo gunstig ligt. Bovendien stelt Spaans dat er 'kapitaalvernietiging' wordt gepleegd, omdat het ziekenhuis onlangs nog is gerenoveerd.



Schevenings Belang ziet juist mogelijkheden voor uitbreiding in plaats van sluiting.



Minister Bruins heeft geen zeggenschap over de bedrijfsvoering van HMC, maar hij kan ingrijpen als door een ziekenhuissluiting de aanrijtijd naar de eerste hulp te lang wordt. Dat lijkt in Den Haag, met twee andere ziekenhuizen in de stad, ook zonder Bronovo geen probleem op te leveren.



