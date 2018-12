Brandende auto's en containers: drukke nacht voor brandweer

Op het Kleine Loo in Den Haag ontplofte vuurwerk, waardoor een auto in brand vloog. In het voertuig lag ook vuurwerk, dat door het vuur uiteindelijk ook afging. Er zijn vermoedens dat deze brand is aangestoken. In de Tienhovenselaan stond eerder op de avond een bouwcontainer in brand. De brandweer wist na tien minuten blussen het vuur te doven. Ook deze brand is waarschijnlijk - net als die bij het Kleine Loo - ontstaan door vuurwerk.

Portiek

Verder woedde er vannacht een brand in een garage onder een portiekflat aan de Roggekamp. Bewoners van het complex moesten tijdelijk uit hun woning. Ook hier is brandstichting niet uitgesloten.



Bus 22 reed een tijdje niet, doordat er op de Tesselsestraat een bouwkeet in brand stond, die ook vermoedelijk is aangestoken. De brandweer was druk met het blussen van het vuur, wat uiteindelijk lukte.



Niet alleen Den Haag stond vannacht in brand. Een busje dat geparkeerd stond op de Tweemolentjeskade in Delft is vannacht compleet verwoest door vuur. Ook hier wordt brandstichting niet uitgesloten. En op de Fonteynenburghlaan in Voorburg brandde vanochtend vroeg een inzamelcontainer uit. De brandweer heeft deze vol laten lopen met water, waarna omwonenden weer normaal konden slapen.