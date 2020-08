Brandende scooter tegen gevel nét op tijd geblust

BeNe League tot december uitgesteld: ‘Hijs het hardst getroffen’

19 augustus IJshockeyclubs Hijs Hokij en Zoetermeer Panters beginnen voorlopig niet aan het seizoen. De BeNe League is tot 1 december uitgesteld. Ook de Beker van Nederland, die in oktober zou beginnen, is voorlopig opgeschoven. Vreemd genoeg gaan de wedstrijden om de Beker van België wel van start.