Brandje zet Indonesisch restaurant in de rook

Zangdocent Iris (45) geeft online les: 'Kreeg van een leerling te horen dat ik het hoogtepunt ben van zijn week'

15:38 Al twaalf jaar geeft Iris van der Made vier keer in de week zangles. Bij de Dordtse muziekschool begeleidt ze kinderen tot ouderen in een individuele les. Bij Het Vak in Delft geeft ze groepslessen aan leerlingen in de leeftijd van twintig tot zestig jaar oud. Nu ze door de coronacrisis haar leerlingen niet meer kan zien, geeft ze haar lessen via internet.