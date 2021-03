Brandlucht in woningen leidt naar brand in winkelpand in Den Haag

Bewoners Haagse Ampère­straat schrikken enorm van brand: ‘De vlammen kwamen bijna tot de overkant’

28 februari Een brand in een woning in de Ampèrestraat in Den Haag joeg de bewoners vanochtend de stuipen op het lijf. Niemand raakte gewond, wel zijn drie woningen onbewoonbaar verklaard. ,,De vlammen kwamen bijna tot de overkant.”