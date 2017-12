Brandstapels van Duindorp en Scheveningen schieten de lucht in

De jaarlijkse strijd om het hoogste vreugdevuur tussen Duindorp en Scheveningen in Den Haag is weer losgebarsten. In beide kampen wordt, in aanloop naar oudejaarsavond, hard gewerkt om de brandstapel op het strand zo hoog mogelijk te maken. Hierbij moet overigens wel opgemerkt worden dat de maximaal toegestane hoogte 35 meter is.