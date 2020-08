Brandstichter PI Scheveningen kwam naar Nederland voor ‘vrije drugs’

ME drijft weer relschop­pers uit elkaar in Schilders­wijk: ruim 20 aanhoudin­gen

9:16 De politie heeft in de Schilderswijk in Den Haag ruim 20 mensen aangehouden die eieren, stenen en zwaar vuurwerk naar agenten gooiden. Ook werden vernielingen aangericht, onder meer aan twee politieauto’s. Voor de tweede avond en nacht op rij was het onrustig in de wijk en was de Mobiele Eenheid (ME) op de been.