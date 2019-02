Brandweer apetrots over keuzes rondom gasexplosie: ‘Ik krijg weer kippenvel’

VideoDe gasexplosie, die eind januari drie woningen in de Jan van der Heijdenstraat zwaar beschadigde, heeft grote impact gehad op de dienstverleners. In een ‘videojournaal’ van de veiligheidsregio Haaglanden vertellen medewerkers van Brandweer Haaglanden en Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie (GHOR) Haaglanden over hun ervaringen en over de overwegingen die zij maakten tijdens dit grootschalige incident. Lucien Groenewegen, die dag Hoofdofficier van Dienst, is apetrots op iedereen die bij het incident betrokken was. ,,Ik krijg weer kippenvel als ik eraan denk. Alles wat we wilden was gelukt.”