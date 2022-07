Brandweer bevrijdt jongetje uit containerhok

Casper (50) kocht huisje mét tuin voor 69.000 midden in de Randstad: ‘Dit komt het dichts bij onze grote droom’

De 50-jarige Casper van der Kaaij (50) was het drukke stadsleven beu, verkocht zijn appartement en bouwde een huisje van 69.000 euro op een groen terrein mídden in de Randstad. Vooral starters staan, mede door de geëxplodeerde huizenprijzen, in de rij om net als hij in een tiny house te wonen. Maar reken wel op lange wachtlijsten en bureaucratische rompslomp.

