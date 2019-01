Brandweer blikt terug op vonkenregen: ‘Waar ligt je prioriteit?!’

Bevelvoerder Jos Dijkgraaf was tijdens de jaarwisseling in Scheveningen. Het leek een ‘normale’ oud en nieuw te worden, met enkele incidenten waar de brandweer bij moest worden ingezet. Dijkgraaf werd richting de Keizerstraat geroepen voor een buitenbrand. ,,Na het blussen, besloten we een kijkje te nemen bij het vreugdevuur. Toen we bij de Oude Kerk kwamen, zagen we het misgaan. Het sneeuwde vuur . Dat landde op straat, daken, mensen, auto’s. Tegelijk dachten we: dit gaat niet goed”, zo blikt de brandweerman in een video van Veiligheidsregio Haaglanden terug. ,,Het was alsof iemand op een knop drukte: ineens ging werkelijk alles om mij heen branden. Maar ook echt alles.” Intussen bracht hij de alarmcentrale zo goed en zo kwaad als het kon op de hoogte. Hij maakte een melding van een middelbrand. Maar wat brandt er dan, vroeg de centralist? ,,Daarop schijn ik gezegd te hebben: alles.”

Prioriteit

,,Je komt in een scenario terecht waarin alles tegelijk gaat branden”, gruwelt Dijkgraaf. ,,Maar waar ligt dan je prioriteit? Ligt je prioriteit bij de mevrouw die zegt dat haar dak in brand staat? Bij die auto die in brand vliegt? Bij de vraag of er mensen op de boulevard liggen? Ga maar kiezen. Ik heb me echt heel even afgevraagd, waar moet ik beginnen? Mijn grootste zorg was om zo snel mogelijk zo veel mogelijk collega’s naar me toe te krijgen.”



Er werd opgeschaald. Brandweerlieden veegden de boulevard schoon, zodat de bluswagens op plaats van bestemming konden komen. Een peloton kwam ter plaatse. De keerlus en de Keizerstraat werden aangemerkt als hoofdincidenten dus daar werden zoveel mogelijk brandweerwagens naartoe gestuurd. Dat zorgde voor rust in de tent.



,,De mooiste constateringen waren dat er geen zware verwondingen waren opgelopen en geen slachtoffers waren gevallen. We zijn door het oog van de naald gekropen. Wij hebben daar met z’n allen, de politie, brandweer en ambulancedienst, het verschil kunnen maken. Dat is je vak. Voor zo’n avond kun je niet trainen, daar word je niet voor opgeleid. Je doet gewoon je ding.”



