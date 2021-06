Brandweer blust veegwagen in Voorburg

Campagne voor thuiswer­ken van start, want het wordt weer te druk op de weg

10:16 Bereikbaar Haaglanden en Rijnland en De Verkeersonderneming zijn een campagne gestart in Zuid-Holland om bedrijven en medewerkers te stimuleren na te denken over thuiswerken. Want nu de Covid-maatregelen steeds verder worden versoepeld, wordt het steeds drukker op de weg. En dat willen de initiatiefnemers voorkomen.