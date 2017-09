Brandweer druk met wateroverlast

Langzaam begint het water te zakken in Den Haag en omgeving na de enorme plensbuien van gisteravond en vannacht. Uit ondergelopen straten, onder viaducten en bruggen zoals de Hoornbrug in Rijswijk, uit kelders onder meer die van De Bijenkorf in de Haagse Grote Marktstraat. Slachtoffers zijn niet gemeld, hoewel een automobilist uit zijn auto moest worden bevrijd die was vastgelopen in het water onder een viaduct in de Binckhorstlaan. Over schade bedragen is nog niets bekend.

De regen dient zich ook alweer aan. De voorspellingen zijn iets milder dan gisteren. Maar wat blank heeft gestaan, kan dat zo weer staan.

Met 40 meldingen per uur en met de piek tussen half één en half twee vrijdagnacht heeft de brandweer het extreem druk gehad, zegt een woordvoerder. ,,Met name onze mensen in de kazernes in het centum van Den Haag, Laak, Rijswijk, Loosduinen. We hebben de vrijwilligers uit de kazernes in Wateringen en 's Gravenzande gevraagd bij te springen in Den Haag."

Quote Het gaat niet om het gedeelte waar het publiek komt. De Bijenkorf gaat gewoon om 10 uur open, zoals altijd. zegsvrouw Bijenkorf Den Haag

Ook De Lier in het Westland heeft te kampen met ondergelopen straten en in Schipluiden is er door de brandweer water weggepompt. Het aantal meldingen van wateroverlast in Zoetermeer en Delft blijft beperkt. ,,Ik weet niet hoe dat komt", zegt de brandweer woordvoerder. ,,Ik ben geen weervrouw en weet niet of daar minder regen is gevallen. Of dat er andere infrastructuur is of dat mensen minder snel bellen. Vaak is het zo dat het overtollige water in straten na verloop van tijd vanzelf weer zakt."