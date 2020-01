Brandweer Haaglanden droeg tijdens jaarwisseling voor het eerst een bodycam

Tijdens nieuwjaarsnacht liep het in vijf situaties zo uit de hand, dat belaagde brandweerlieden aangifte zullen doen van poging tot mishandeling. Dat gebeurde in de straten van Moerwijk, Berestein en Ypenburg. Daarnaast waren er veel incidenten waarin gescholden werd tegen personeel. ,,Of waarbij vuurwerk is gegooid zonder dat we konden zien door wie," zegt brandweercommandant Esther Lieben.

Brandweer Haaglanden heeft de bodycams (kleine op het lichaam gedragen camera's) op proef, onder meer om te gebruiken voor het evalueren van inzetten. Het was niet de bedoeling dat ze nu al gebruikt zouden worden. ,,Maar we zagen in december al aankomen dat het wel eens onrustig zou kunnen worden met oud en nieuw," zegt Lieben.

De politie zegt haar uiterste best te doen om de daders te pakken. ,,Ook beelden die anderen hebben gemaakt van incidenten zijn welkom", aldus een woordvoerder.

Drukste hulpdienst

Met bijna duizend meldingen in alleen al nieuwjaarsnacht voerde brandweer Haaglanden (waarin ook Delft, Westland en de voorsteden van Den Haag) de lijst van drukste hulpdienst in het land aan. En dat na een maand waarin ook al een recordaantal incidenten plaatsvond. Inclusief de grote brand in Zoetermeer, waarbij een Shurgard-opslag werd verwoest, en die in Wateringse Veld, met vijftien gewonde bewoners, die uit hun woningen moesten worden gered.

Artikel gaat verder onder foto.

Volledig scherm De brand in Zoetermeer. © LEEUWEN, JOS VAN

Vandalen

De brandweer kreeg bovendien de hele maand december al honderden brandjes voor de kiezen, sinds het verbod van waarnemend burgemeester Remkes op de vreugdevuren. Hierdoor moest de aansturing van het korps worden omgegooid. Leden van de vrijwillige brandweer werden vrijgesteld van bluswerk aangericht door vandalen, om hen niet extra en voortijdig te belasten in de feestmaand.