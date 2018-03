Brandweer Haaglanden is er als de kippen bij

In 2017 duurde het gemiddeld 6 minuten en 42 seconden in Veiligheidsregio Haaglanden, een jaar eerder was de brandweer zo'n tien seconden sneller. De Veiligheidsregio Haaglanden is actief in de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. De brandweer van de Veiligheidsregio Drenthe deed er vorig jaar gemiddeld het langst over: bijna elf minuten.



De meldkamer van de brandweer heeft in Nederland gemiddeld een kleine minuut nodig om de brandweereenheid te alarmeren. Daarna duurt het uitrukken zo'n drie minuten en kost het vier minuten om naar de brand te rijden. De cijfers komen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat benadrukt dat de brandweer er langer over doet in dunbevolkte gebieden, zoals Drenthe, waar de rijafstanden groter zijn.