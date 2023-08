Brandweer haalt met hoogwerker weggevlogen ara uit boom

Aad (90), Jopie (87) en Astrid (80) hebben een camping bij hun verpleeg­huis: ‘Maar ik ga niet afwassen’

Jarenlang brachten ze hun zomervakanties door op de camping. Maar sinds Aad (90), Jopie (87) en Astrid (80) dementie hebben en in een verpleeghuis wonen, behoren deze tripjes tot het verleden. Hoewel, je kunt natuurlijk ook zelf een camping opzetten, zoals ze in dit verpleeghuis doen. ,,Ze fleuren er van op, want het doet denken aan vroeger.”