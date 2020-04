Brandweer heeft handen vol aan branden: blokhut gaat in vlammen op, gewonde bij woningbrand

De brandweer moest gisteravond en vannacht voor meerdere branden uitrukken. Zo ging een blokhut op het terrein van jeu-de-boulesvereniging Grand Cur 82 aan het Fluitpolderplein in Leidschendam in vlammen op, raakte een persoon gewond bij een brand in een woning aan de Loosduinsekade in Den Haag en werd er onder meer een brommer in brand gestoken op het grasveld gelegen aan het Jacob van Campenplein in Den Haag.

Ook bij een kinderopvang aan Het Kleine Loo in Den Haag heeft vannacht brand gewoed, aldus calamiteitenwebsite District8. Onder een overkapping stonden enkele pallets in brand. Het zou hierbij gaan om brandstichting. De brandweer was snel ter plaatse en kon de brand snel blussen.

Blokhut

Van de blokhut op het terrein van jeu-de-boulesvereniging Grand Cur 82 aan het Fluitpolderplein in Leidschendam is alleen niets meer over. Even voor half drie in de nacht werden volgens District8 de hulpdiensten gealarmeerd. De brand was zo hevig dat gevreesd werd dat ook het gebouw ernaast in brand zou vliegen. ‘Door snel ingrijpen van de brandweer kon worden voorkomen dat het vuur oversloeg. Het gebouw raakte wel beschadigd’, aldus District8.

Loosduinsekade

Bij een brand in een woning aan de Loosduinsekade raakte een persoon gewond. De brand woedde volgens District8 op de derde etage. In het pand zouden meerdere woningen gevestigd zijn. Uiteindelijk, nadat de brand was geblust, werden de woningen nog gecontroleerd op gevaarlijke stoffen. De overige bewoners konden volgens District8 daarna weer naar huis.

Woningbrand

De brandweer kreeg zondagavond ook nog een melding van een woningbrand aan de Copernicuslaan in Den Haag. Ter plaatse bleek er een kleine brand te woeden in een woning. De brandweer heeft het vuur geblust en de woning geventileerd. Hier vielen volgens District8 geen gewonden. Wat er precies in de brand heeft gestaan, is niet bekend.

Voertuig