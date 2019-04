Brandweer heeft handen vol aan meerdere containerbranden

Video Veel onbekend leed door luchtoor­log boven Den Haag

7 april Het is nu niet meer voor te stellen dat een gemeentebestuur luchtdoelgeschut aanschaft. Maar dat is in 1939 echt gebeurd. Het is een eyeopener in het boek Oorlog in de lucht, Den Haag 1940-1945 , dat veel vergeten persoonlijke drama's uit die tijd beschrijft.