Brandweer herdenkt fatale brand met indrukwekkende documentaire

Video 400 eenzame Hagenaren dineren samen op het Plein

17:19 Glunderend kijkt Johan Rodenrijs om zich heen. De manager van een Haagse vestiging van Albert Heijn mist thuis weliswaar zijn eigen kerstdiner, maar dat heeft hij er dit keer graag voor over. Want: nu even alles voor het goede doel. Wat in dit geval concreet betekent dat zowel op Eerste als Tweede Kerstdag 200 Hagenaren die zich eenzaam voelen in een grote tent op het Plein samenkomen om gratis en voor niets van een 5-gangendiner te genieten.