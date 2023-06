Brandweer knipt sloten van gestolen fietsen door, tweewielers weer terug naar eigenaren

Waarom moet juist Den Haag zoveel asielzoe­kers opvangen, en is dat eerlijk?

Den Haag moet in een jaar tijd 2700 opvangplekken voor asielzoekers geregeld hebben. Dat is niet haalbaar, zegt het stadsbestuur. Maar waarom is die opgave zo groot? En wat staat de stad nog te wachten? Vier vragen en antwoorden over een heikel probleem.