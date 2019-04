Brandweer krijgt bijles in container om te trainen op accubranden

Brandweer Haaglanden moest vijf jaar geleden nog gemiddeld twee keer per jaar uitrukken voor een brand in een zonnepaneel of accu van een elektrische fiets. Inmiddels is dat opgelopen naar twee keer per week. Het zijn branden die veroorzaakt worden door onder meer mobiele telefoons, hoverboards en powerbanks.



Volgens de Veiligheidsregio Haaglanden, waar de brandweer onderdeel van is, telt een gemiddeld huishouden inmiddels een slordige 125 batterijen. ,,Door die groei zagen we deze toename in branden aankomen. Daarom leiden we ons eigen personeel ook op voor dit soort branden", legt een woordvoerder van de brandweer uit.

Volledig scherm Hoverboard ontploft op zolder van woning Pastoor Vinkesteynstraat in Kwintsheul. © District8

Gered

Via sociale media startte de brandweer vorig jaar al een voorlichtingscampagne. Directe aanleiding daarvoor was een hoverboard dat in brand vloog in een Haagse woning. De bewoners moesten door de brandweer met een hoogwerker uit hun huis gered worden.



Maar het zijn niet alleen de apparaten met oplaadbare accu's die voor problemen zorgen, ook bij zonnepanelen ontstaat steeds vaker brand. Niet in de panelen zelf, maar wel door de manier waarop die zijn aangesloten op het elektriciteitsnet in huis. Dat gebeurt niet altijd even goed. ,,Dit is in gevallen van brand vaak slecht of ondeugdelijk uitgevoerd.”



De branden in apparaten met accu's en batterijen zorgen volgens de brandweer niet per se voor meer schade, maar kent wel andere gevaren: ,,Bij lithium-ion batterijen kan er heftige ontbranding plaatsvinden en de gassen zijn giftig. Adem deze dus vooral niet in", adviseert de woordvoerder van de brandweer.