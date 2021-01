Brandweer moet weer uitrukken: auto en bankje in lichterlaaie

Lachgas­tank explodeert in kofferbak in Moerwijk

15 januari Een harde knal die een explosie veroorzaakt. De meeste mensen denken dan direct aan een bom, vuurwerk of soms zelfs aan een handgranaat. Omstanders van een auto in de Van Baerlestraat in Moerwijk konden niet vermoeden dat een fles lachgas de boosdoener kon zijn bij het veroorzaken van een explosie in de kofferbak.