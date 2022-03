Brandweer naar verkeerde adres gestuurd voor brand Rijswijkseweg, drie woningen tijdelijk zonder stroom

Reportage ADO-bus haalt Oekraïners op: ‘Ouderen in rolstoel blijven achter, hoe halen we hen?’

Een week lang liep Berend Veldhoen (57) met een steen in zijn maag rond nadat de oorlog in Oekraïne uitbrak. Nu is hij een van de onbekende Haagse helden in het Poolse grensstadje Chelm waarvandaan een busdienst is opgezet. ,,Zo bizar. Die mensen hadden een paar weken geleden nog een gewoon leven, zoals jij en ik.”

19 maart