Brandweer onderzoekt gedumpte vaten langs afgelegen weg

Statushou­ders door verhuurder geweerd uit lift: ‘Ergste is dat beveili­gers zomaar onze kamers doorzoeken, ook 's nachts’

21 september Statushouders die gehuisvest zijn in SoZa, het voormalige gebouw van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag, klagen dat ze slecht worden behandeld door de verhuurder van het gebouw. Ze mogen bijvoorbeeld geen gebruikmaken van de lift in het zes verdieping hoge complex. Ook worden hun kamers geregeld onaangekondigd, ook ’s nachts, doorzocht. ,,We schrikken ons elke keer dood.’’