Brandweer, politie en ambulances op scherp voor jaarwisseling: ‘Iedereen veilig de nacht door helpen’

Video Vuurtonnen niet aan te slepen door lockdown: ‘Toch nog feestje met vrienden, maar dan buiten’

Door de lockdown zijn de vuurtonnen niet aan te slepen. Groepen mensen thuis ontvangen mag niet en om toch nog een gezellige avond met elkaar te hebben, worden feestjes voor de deur of in de tuin gepland. Met deze temperaturen is een vuurtje erbij dan wel fijn. ,,De animo is overweldigend.”

28 december