Brandweer redt vijf bewoners met hoogwerker van brandend gebouw aan de Hoefkade

De straat was afgezet, zodat de brandweer alle ruimte had om met hoogwerkers bewoners van de bovengelegen woningen van het dak te halen. Er werden vijf mensen met de hoogwerkers naar beneden gehaald. Zij en nog vier anderen zijn door ambulancepersoneel nagekeken. Niemand hoefde naar het ziekenhuis.

De brand brak uit in het restaurant, in de afvoer van de afzuiginstallatie. Al snel breidde zich dat uit naar het dak. Er waren geen vlammen te zien, maar de brand was in de omgeving goed te ruiken. De brand was rond half drie onder controle.