Brandweer redt vrouw uit brandende woning aan Speenkruidstraat

Volgens een brandweerwoordvoerder merkten omwonenden de brand op. ,,Die zagen rook uit het dak komen. We zijn er zo snel mogelijk op af gegaan en constateerden dat de bovenste verdieping in brand stond”, verklaart de zegsman.



De vrouw lag te slapen toen de brandweer aankwam. ,,Dankzij de oplettendheid van omwonenden waren we op tijd en konden we haar redden. Het had ook heel anders af kunnen lopen”, verzucht de woordvoerder.



Er ontstond flinke rookontwikkeling door de brand. De vrouw is niet gewond geraakt. Of zij vandaag weer naar haar woning terug mag, is niet duidelijk. De bovenste verdieping is namelijk flink beschadigd geraakt door de brand. Over de oorzaak van de brand kon de brandweerwoordvoerder nog niet zeggen. ,,Daar doen we onderzoek naar.”



