Brandweer rukt eerst uit voor auto die in de fik staat en vervolgens voor bankstel dat vlam vat

Veiligheidsregio Haaglanden had een druk nachtje. Zo rukte de brandweer eerst uit voor een auto in de Hardenbroekstraat in Den Haag die in brand was gevlogen. Vervolgens moesten de hulpdiensten op pad voor een bankstel dat vlam had gevat in de Grovestinstraat, niet ver hier vandaan.

Even voor drie uur in de nacht van zondag op maandag werd de eerste fik ontdekt. Direct werden brandweer en politie met spoed gealarmeerd. Ondanks de snelle inzet van de brandweer was het voertuig niet meer te redden.

Toen de brand was geblust konden de hulpdiensten op zoek naar een mogelijke oorzaak. Al snel werd er in de nabijheid van de auto een flesje aangetroffen waarin een brandbare vloeistof zat. Het flesje is voor onderzoek meegenomen door de politie.

Van het bankstel in de Grovestinstraat in Den Haag is weinig meer over.

De brandweer was nog aanwezig in de wijk toen de melding binnenkwam van het bankstel dat ook in brand stond in de Grovestinstraat, niet ver van de eerste brandhaard. Na het blussen van de auto konden de brandweerlieden dan ook gelijk door.

Op een binnenplaats achter het portiek was een bankstel in brand gestoken dat tegen een klimtoestel aanstond. De brandweer kon het vuur echter snel blussen. De politie heeft in verband met de eerdere melding in de omgeving gezocht naar mogelijk verdachte voorwerpen maar er is niks gevonden.

