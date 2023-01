Brandweer rukt groots uit naar Frans Halsstraat, blijkt smeulende wierook

Bij een voordeur van een woning in de straat zag een voorbijganger rook en alarmeerde de hulpdiensten.



Hierop kwam de brandweer met verschillende voertuigen naar de straat. Eenmaal daar stelden brandweermannen al snel vast dat de rook afkomstig was van een potje wierook dat in een prullenbak was gegooid. De bewoner van het huis was niet thuis en er raakte dan ook niemand gewond.



De politie zal zich verder over het incident ontfermen.