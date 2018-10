Brandweer rukt meermaals uit voor brand in Den Haag

Rond kwart over twee werden de hulpdiensten gealarmeerd voor de bootbrand langs de Verheeskade in Den Haag, meldt calamiteitensite District8. De boot stond uiteindelijk volledig in brand. Brandstichting kan niet worden uitgesloten.



Bij de brand in de garage aan de Amsterdamse Veerkade bleek een houten bankje in brand te staan. Hier kon het brandje snel worden geblust door inzet van een hoogwerker. Aan de buitenkant was er veel rookontwikkeling zichtbaar.



De uitgebrande auto's stonden geparkeerd langs de Groenteweg en de Boomsluiterskade in Den Haag. Waardoor de auto's in de brand zijn gevlogen, is onduidelijk. Ook hier kan de politie brandstichting niet uitsluiten.