Brandweer rukt uit voor brand bij Paleis Huis ten Bosch

Volgens een brandweerwoordvoerder ontstond er rook in een loodstroomvoorzieningsruimte bij een verhitte transformator in een bijgebouw. De brandweer heeft de kleine brand snel kunnen blussen.



Hoe de transformator is gaan roken, is onduidelijk. ,,Het zou zo maar kunnen komen door de warmte en het feit dat hij geen verkoeling krijgt'', aldus de brandweerwoordvoerder. De schade zou meevallen.



Niemand was in het gebouw aanwezig ten tijde van de brand, dus er zijn geen slachtoffers gevallen.