Brandweer ‘rukt uit’ voor gestolen bakfiets, die eigenaar via GPS tracker vindt

Hij was snel en had de longen van een paard, maar hij was ook heetgebakerd. Ondanks talloze rode kaarten, en de tuchtcommissie, was Gerard heel geliefd. Deze keer in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Gerard Durand (29 augustus 1950 – 23 april 2023).