Brandweer schaalt op naar ‘middelbrand’ bij café aan de Mallemolen

Ook Zuid-Hol­land wil Haagse vreugdevu­ren vergunning geven

De traditionele vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp komen weer een stapje dichterbij. De provincie Zuid-Holland is van plan om de organisatoren een natuurvergunning te geven. De houtstapels op het Haagse strand werden vier jaar geleden voor het laatst in brand gestoken om het nieuwe jaar in te luiden.

13 oktober