Brandweer schaalt op voor gaslucht Waldeck Pyrmontkade, verkeer gestremd en huizen ontruimd

De gaslucht werd ontdekt bij een woning waarna de brandweer verder onderzoek heeft gedaan. Daaruit bleek dat ook in het riool gas werd geroken. De veiligheidsdiensten hebben nu flink opgeschaald en doen met drie teams metingen in het riool. ,,In een ruime cirkel om de woning waar we als eerst het gas hebben geroken, gaan we langs om te controleren bij meerdere huizen. Dit zal langere tijd duren. Vanuit het centrum wordt gemeten tot waar de lucht wordt waargenomen.”



Een blok huizen aan de Laan van Meerdervoort is inmiddels ontruimd. Het verkeer is gestremd en vier lijnen van de HTM rijden voorlopig niet meer.



Grip 1 is aangekondigd, dat betekent dat gemeente meedenkt over de afhandeling. Op straat zijn tientallen brandweermannen met behulp van monteurs van Stedin bezig met het vinden van de bron van de gaslucht. In de putten op de kruising werd een hoge hoeveelheid gevonden. In de ontruimde huizen worden nu metingen gedaan naar hoe hoog de concentratie is. Naarmate de gaslucht sterker wordt, moet de bron dichterbij zijn.