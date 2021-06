Brandweer sloopt plafond in zoektocht naar brandhaard

Zowel meerdere brandweervoertuigen als politie-eenheden werden direct ingezet. Eenmaal aangekomen was het echter niet duidelijk waar de rook in de woning vandaan kwam.



In hun zoektocht naar de brandhaard heeft de brandweer in de gang van de woning sloopwerkzaamheden uitgevoerd. Of er daadwerkelijk iets heeft gebrand en wat er in de fik stond is niet bekend. Er zijn zover bekend geen mensen gewond geraakt.