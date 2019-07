Brandweer: Sluit deuren en ramen door grote brand bij bedrijfspanden in Rijswijk

UPDATEDe brandweer en politie roepen inwoners van Rijswijk die last hebben van de rook op om ramen en deuren te sluiten. De rook is afkomstig van een grote brand in meerdere bedrijfspanden aan de Steenplaetstraat. Van grote afstand zijn donkere rookwolken zichtbaar.

De zwarte rook trekt door de regio. ,,Wij adviseren alle luchttoevoeren in dit gebied te sluiten en airco’s uit te schakelen”, zegt de politie. ,,Daarnaast is het dringende advies mondkapjes te dragen als u in de omgeving bent.”



De brand zou zijn begonnen in elektronicazaak Kiwi Electronics. ,,In een lasersnijmachine”, laat de eigenaar van het pand weten. ,,We maken minicomputers van acryl en bij dat proces is de brand ontstaan.” Toen de brand begon, waren enkele werknemers in het pand. Een van hen moest worden nagekeken in de ambulance op rookinhalatie.

Zwarte rook

Inmiddels komen dikke zwarte rookwolken uit meerdere bedrijfspanden. ,,We zijn nu ook aan het blussen bij het QDC Internetservices. Dat is naast Kiwi Electronics”, meldt de brandweer. De brand wordt vanaf buiten geblust. ,,Met een hoogwerker spuiten we van boven af het pand in en via de zijdeuren. Dit omdat het te heet is om naar binnen te gaan.”

Quote We doen er alles aan om te voorkomen dat de brand nog verder overslaat, maar het is lastig blussen Brandweerwoordvoerder

Minimaal vijf omliggende panden zijn ontruimd en dat zal voorlopig zo blijven zegt de brandweer. ,,We doen er alles aan om te voorkomen dat de brand nog verder overslaat, maar het is lastig blussen.” Voertuigen die rondom het gebouw staan, worden uit voorzorg weggehaald. ,,De rook lijkt telkens minder te worden, maar na enige tijd komen de zwarte pluimen weer terug.”



Door de brand is een gat in het plafond ontstaan. ,,Hierdoor kan er zuurstof komen bij de vlammen en deze zullen hierdoor weer oplaaien”, zegt de brandweer. De kans is aanwezig dat het pand volledig afbrandt.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Volledig scherm Bij de brand komen grote zwarte rookwolken vrij. © Jos van Leeuwen

Wegblijven

De brandweer heeft extra materieel ingezet om het vuur te bestrijden. De brand wordt bestreden door eenheden uit Den Haag, Rijswijk en Delft, met ondersteuning uit onder andere Honselersdijk, ’s-Gravenzande en Pijnacker Nootdorp. Ook vliegt er een politiehelikopter boven de brand en het drone-team uit Rotterdam is aanwezig voor eventuele verkenning van bovenaf.

Volledig scherm De brandweer heeft extra materieel ingezet om het vuur te bestrijden. © AD