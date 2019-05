Brandweer stuit bij brand per toeval op wietkwekerij van driehonderd plantjes

De plantage werd aangetroffen toen de brandweer meerdere woningen aan het ventileren was. Rond 03.15 uur ontstond er brand in een bakkerij in de straat toen een machine vlam vatte. Daarbij kwam veel rook vrij. Volgens een woordvoerder van de politie werd de kwekerij om 05.30 uur per toeval ontdekt en is er geen verband met de brand die enkele uren eerder woedde.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!