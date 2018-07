Brandweer waarschuwt rokers: pas op met peukjes in dit weer

Brandweerlieden moesten in de afgelopen periode vaak uitrukken voor brandjes die ontstonden door nog brandende sigarettenpeuken in perkjes en bloempotten op balkons en in tuinen. De grond is momenteel erg brandgevoelig, zeggen zij. ,,Een peuk die niet uit is, kan de aarde uren laten smeulen. Met een beetje wind komen ook opeens de vlammen.''



De oplossing is simpel volgens de brandweer: 'maak uw peuken gewoon uit in een bakje met water. Dat voorkomt een hoop schade en ellende.'



Rijkswaterstaat waarschuwde al afgelopen maand voor het onzorgvuldig omgaan met sigaretten. Veiligheidsregio's verspreid over het hele land hebben te maken met de problematiek en overleggen met elkaar over de brandgevoeligheid van de natuur.



