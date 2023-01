Brandweer waarschuwt voor onbeheersbare brand op Binnenhof, maar Rutte blijft nog langer in Torentje

Een brand op het Binnenhof kan al snel zó erg uit de hand lopen dat die niet meer te blussen is en het historische complex volledig in de as wordt gelegd. Maar premier Mark Rutte wil voorlopig nog niet vertrekken.

Zelfs met veertien extra maatregelen is het uitbreken van een brand op het Binnenhof desastreus. De brandweer heeft de gemeente laten weten dat ‘de maatregelen onverlet laten dat de situatie eenvoudig kan leiden tot een voor de brandweer onbeheersbare brand’. Dat zou betekenen dat het volledige Binnenhof in de as wordt gelegd en dat het levensgevaarlijk is voor aanwezigen én brandweerlieden.

Hoewel bijna iedereen uit het Binnenhof en de Tweede Kamer inmiddels is verhuisd naar tijdelijke plekken elders in de stad, huist het ministerie van Algemene Zaken wel nog steeds in het eeuwenoude complex. Aanvankelijk mocht het Binnenhof tot juni 2022 gebruikt worden, vanwege die brandveiligheidseisen waar het niet aan voldoet.

Vertrouwelijke stukken

Die termijn werd uitgesteld toen het Rijksvastgoedbedrijf bezwaar maakte. Er werden veertien maatregelen uitgewerkt die de risico’s in het verder leegstaande complex zo klein mogelijk moeten maken. Met het vertrek van Nieuwspoort is het gevaar van brand in elk geval wel een stuk kleiner geworden.

Ondanks de onheilspellende woorden van de brandweer wil het ministerie van Algemene Zaken nog niet van wijken weten. De reden: de vertrouwelijke stukken zouden nergens anders ondergebracht kunnen worden. Er is volgens het ministerie geen andere plek waar de vertrouwelijkheid van de dossiers gegarandeerd is én waar premier Rutte er ook nog eens direct bij kan. Volgens de gemeente is het daarom van nationaal belang dat de premier nog tot 31 juli 2024 in zijn torentje kan blijven zitten.

De gemeente eist wel dat er in die periode alles aan wordt gedaan om het risico op brand zo klein mogelijk te houden en dat iedereen het gebouw zo snel mogelijk kan verlaten als er toch brand mocht uitbreken. Ook moet de bereikbaarheid voor de hulpdiensten verbeteren.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.