Brandweer zoekt met duikers naar persoon in water langs Groenewegje

Meerdere hulpdiensten snelden naar het Groenewegje om te zoeken naar een persoon in het water. Een duiker van de brandweer heeft enige tijd gezocht, maar trof niemand aan. Niet veel later meldde een persoon zich bij de politie die zelfstandig uit het water was gekomen.



Wat er precies aan de hand was en of deze persoon gewond is geraakt, is nog onduidelijk.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!